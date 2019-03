Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui Trump, a fost "pe deplin cooperant" in timpul audierii cu usile inchise de joi, in fata comisiei din Congres care investigheaza eventuala ingerinta a Rusiei in alegerile din 2016, conform declaratiilor presedintelui comisiei, transmite vineri…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…

- Deveniti majoritari in Camera Reprezentantilor, democratii americani intentioneaza sa se foloseasca de puternicele comisii ale acesteia, lucru pe care liderul de la Casa Alba, Donald Trump, il vede ca o "hartuire nesfarsita a presedintelui", relateaza AFP. "Asadar, acum Adam Schiff (presedintele Comisiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Președintele Rus Vladimir Putin ii transmite omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata cu ocazia Anului Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o „agenda vasta”. „Vladimir Putin a subliniat ca relațiile dintre Rusia – Statele Unite ale Americii sunt cel mai important factor…

- Moscova este pregatita in continuare pentru o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit mediafax.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții!…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters.Maria Butina, o…