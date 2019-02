"Desigur, este o optiune", a spus Trump, mentionand ca omologul sau venezuelean Nicolas Maduro i-a solicitat o intalnire acum cateva luni, dar a refuzat-o date fiind "lucrurile oribile" care se petrec in Venezuela. "Era una din tarile cele mai bogate din lume si acum uite ce saracie, ce agitatie si crime si tot ce se intampla", a comentat Trump. Washingtonul a facut cunoscut in mod clar in repetate randuri in ultimele luni ca "toate optiunile", inclusiv cea militara, raman valabile in ce priveste Venezuela.



La 23 ianuarie, Donald Trump a afirmat ca-l recunoaste pe liderul Parlamentului…