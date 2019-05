Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat duminica dimineața ca a ordonat armatei israeliene sa îi loveasca și mai dur pe militanții din Fâșia Gaza și sa trimita forțe suplimentare în jurul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Anunțul premierului israelian vine dupa escaladarea,…

- Statele Unite au condamnat tirul de rachete din Fasia Gaza spre Israel, sustinand "dreptul" Israelului la "autoaparare", a afirmat sambata Departamentul de Stat, potrivit AFP. "Lansam un apel responsabililor...

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Maja Kocijancic, a fost invitata, luni, de jurnalisti sa comenteze afirmatiile premierului roman Viorica Dancila despre mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. ''Nu sunt prea singura ca am de facut vreun comentariu specific. Pot pur…

- CHIȘINAU, 25 mart – Sputnik. Israelul îsi desfașoara cele doua brigazi de infanterie și unitați blindate la granița cu Gaza, relateaza luni presa locala, citata de Sputnik International. © Sputnik / Иссам Аль-РимавиIngrozitor: Atac asupra Tel Avivului - Mai mulți raniți, printre…

- Armata israeliana a efectuat vineri in zori o serie de lovituri militare asupra pozitiilor detinute de miscarile islamiste Hamas si Jihadul Islamic in Fasia Gaza ca represalii la tirul de rachete in directia Israelului dinspre enclava palestiniana, au informat surse din serviciile de securitate, relateaza…

- Martori afirma ca au auzit mai multe explozii. Nicio victima si nici pagube nu au fost semnalate imediat. Televiziunea israeliana a prezentat imagini in care apar doup rachete interceptoare israeliene deasupra Tel Avivului.