Stiri pe aceeasi tema

- Un american de 57 de ani care a trimis o serie de colete-capcana unor personalitati democrate si unor critici ai presedintelui american Donald Trump a fost condamnat luni, la New York, la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP potrivit Agerpres. Trimiterea prin posta a acestor bombe artizanale, pentru…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, in prezent cel mai bine cotat candidat democrat inscris in cursa pentru prezidentialele din 2020, a dezvaluit un plan de reforma a sistemului de asigurari medicale cu o valoare estimata de 750 miliarde de dolari, bani care ar fi obtinuti in parte din cresterea…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…

- Presedintele american a strans 24,8 milioane de dolari in primele ore dupa ce si-a lansat oficial campania pentru realegere, depasind cu mult orice candidat din randul rivalilor din Partidul Democrat, relateaza DPA. Suma a fost anuntata miercuri de Ronna McDaniel, presedinta Partidului…

- Conform sondajului dat publicitatii duminica de canalul de televiziune Fox News, Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, obtine 49- din intentiile de vot, fata de 39- cat ii revin lui Trump, in preferintele persoanelor inscrise pe listele electorale intervievate la nivel national. Senatorul…

- "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania si vicepresedintele Mike Pence (...) pe 18 iunie la Orlando, in Florida", a postat pe Twitter miliardarul republican, care a participat in ultimele luni la numeroase intalniri de campanie pe teritoriul…

- Abia ales președintele al Ucrainei, dar înca neinvestit, Volodimir Zelenski s-a gasit atras împotriva vionței lui în afacerile politico-juridice americane, cu riscul tensionarii relației cu un aliat crucial în criza cu Rusia, relateaza AFP.În cauza: O vizita în…