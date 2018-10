SUA: Coletele suspecte trimise Pentagonului conţineau o substanţă asemănătoare ricinei Coletele suspecte trimise saptamana aceasta Pentagonului contineau o substanta asemanatoare ricinei, dar nu este vorba de o otrava foarte puternica, a afirmat miercuri responsabila pentru comunicare a Departamentului american al Apararii, Dana White, citata de AFP.



'Se pare ca este o substanta din care deriva ricina, o ancheta este in curs de desfasurare', a indicat ea, insistand ca 'nu a fost ricina'.



Ricina este una dintre cele mai toxice substante de origine vegetala, de 6.000 de ori mai puternica decat cianura. Este o substanta mortala daca este ingerata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

