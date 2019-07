Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut tarilor europene sa instituie sanctiuni impotriva Iranului, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor sale de uraniu imbogatit de acordul din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "V-ati angajat sa actionati imediat…

- Iranul a depașit limita privind rezervele de uraniu, care a fost setata prin semnarea acordului nuclear din 2015, in pofida averstismentelor date de semnatarii europeni, au informat luni doua surse, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax."Așa cum am anunțat cand am spus ca…

- "Termenul limita al Organizatiei pentru Energie Atomica pentru depasirea pragului de 300 de kilograme privind productia de uraniu imbogatit se va incheia maine", a declarat purtatorul de cuvant al organizatiei. "Cu incheierea acestui termen, ritmul de imbogatire a uraniului va creste", a precizat…

- Iranul va intreprinde noi pasi pentru a-si reduce angajamentele in baza acordului nuclear cu marile puteri incepand cu data de 7 iulie, a declarat marti Ali Shamkhani, secretar general al Consiliului suprem pentru securitate nationala, potrivit agentiei de stiri Fars, relateaza Reuters si AFP. …

- Iranul va intreprinde noi pasi pentru a-si reduce angajamentele in baza acordului nuclear cu marile puteri incepand cu data de 7 iulie, a declarat marti Ali Shamkhani, secretar general al Consiliului suprem...

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni 'ingrijorata de cresterea tensiunilor' in jurul programului nuclear iranian, dupa ce Teheranul a anuntat luna trecuta ca nu va mai respecta unele dintre restrictiile impuse de acordul din 2015, informeaza AFP potrivit Agerpres…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca un acord cu Iranul, privind programul nuclear al acestuia, este posibil, sugerand ca reducerea unor astfel de activitați ale Teheranului se datoreaza sancțiunilor impuse de Washington, relateaza Reuters, potrivit mediafax."Sunt de parere…

- Iranul a suspendat oficial unele dintre angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015 cu puterile mondiale, in baza unui ordin dat de Consiliul securitatii nationale de la Teheran, a declarat miercuri agentiei ISNA un oficial iranian informat, transmite Reuters. Iranul a notificat saptamana…