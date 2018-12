Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror turc a incriminat 28 de persoane - intre care se afla si predicatorul Fethullah Gulen - in legatura cu asasinarea in decembrie 2016 a ambasadorului rus la Ankara, potrivit rechizitoriului, dezvaluit vineri de agentia turca de presa Anadolu, relateaza AFP.Ambasadorul Andrei Karlov…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Dupa o actiune diplomatica in forta, Turcia a reusit sa obtina un armistitiu greu pentru a bloca invazia trupelor guvernamentale si ruso-iraniene in provincia Idlib, ultima provincie detinuta de opozitia anti-Assad in Siria, la Vest de raul Eufrat.

- Statele Unite nu au reusit sa ajunga la relatiile pe care si-ar dori sa le aiba cu Rusia, iar Washingtonul inca trebuie sa combata "activitatea maligna" a Moscovei, a declarat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-un interviu acordat postului NBC, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Administratia Trump a impus joi sanctiuni armatei chineze pentru ca a cumparat avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, incalcand sanctiunile americane impuse Moscovei pentru presupusul amestec in alegerile din SUA, din 2016. De asemenea, administratia americana a inclus pe lista neagra 33…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au incercat marti sa dezamorseze o criza dupa ce fortele siriene au doborat accidental un avion rus, in urma unor atacuri aeriene israeliene in Siria, relateaza AFP preluata de news.roAcest incident fara precedent a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel catre Rusia si Iran, tari aliate Damascului, sa impiedice 'catastrofa umanitara' ce se profileaza in provincia siriana Idlib, controlata in prezent de rebeli, scrie agerpres.ro.

- Avioane militare rusești și siriene au atacat sambata orașele din provincia Idlib, din Siria, la o zi dupa summitul președinților Turciei, Iranului și Rusiei, care nu a reușit sa se puna de acord asupra unei incetari a focului care ar impiedica o ofensiva susținuta de Rusia, relateaza Mediafax citand…