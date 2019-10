Cu toate acestea, numai 2% au spus ca nu ar mai fi pornit la acest drum daca ar fi stiut riscurile la care se expun. Studiul a fost realizat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pe un esantion de aproape 2.000 de persoane, provenite din 39 de tari africane, din 13 state europene, toate afirmand ca au ajuns in Europa prin mijloace ilegale si nu pentru azil. Raportul releva ca gasirea unui loc de munca nu este singura motivatie pentru mutarea in Europa, doar 1% afirmand ca au migrat exclusiv pentru acest motiv. Studiul mai arata ca nu toti migrantii ilegali erau saraci in Africa…