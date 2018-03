Studiu iSense: Cat de atrasi sunt romanii de magazinele online straine

Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate (59%) dintre tinerii sub 35 de ani din mediul urban au facut cumparaturi, in ultimul an, pe cel puțin un magazin online din strainatate, cum ar fi Amazon, AliExpress, eBay sau Alibaba, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. Cel mai popular este Amazon – 88% dintre romanii…

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- Cati dintre voi au auzit de Alibaba? Daca numele va este necunoscut, am sa va lamuresc: Alibaba este cel mai mare site chinezesc de comert electronic. Acesta a fost infiintat in anul 1999 si a avut nevoie de doar 18 persoane, Jack Ma fiind ce mai important investitor - cu o suma initiala de 25 de…

- Esteto.ro, magazinul online cu produse beauty fondat de catre Octavian și Elena Jomir în 2013, devine marketplace începând cu luna martie a acestui an, în urma unei investiții totale de 50.000 de euro. În…

- Magazinele din mediul virtual sau comerțul online, au aparut ca o necesitate de vanzare rapida, de la distanța a produselor comandate in mediul virtual, mai ales pentru produsele vandute in afara spațiilor comerciale – caștigand tot mai mult teren in defavoarea vanzarilor clasice , avand avantajul…

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- In Romania, un procent de 69% dintre copii au fost martori ai hartuirii in mediul on-line, arata cele mai noi date privind cyberbullying-ul, procesate de Organizatia Salvati Copiii, care a lansat, ieri, o extensie impotriva hartuirii pe internet a copiilor. Extensia, care poate fi gasita la www.oradenet.ro/extensie,…

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 28 februarie 2018 este de 4,24%, mai mica cu 0,94 pp fata de luna februarie 2017 (5,18%) si in scadere cu 0,3 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,52%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii februarie 2018…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, citat de Agerpres. De asemenea, conform documentului, 17% dintre românii…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, remis joi, AGERPRES. De asemenea, conform documentului, 17% dintre romanii din…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) și Ethereum Classic (7%), arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. De asemenea, 17% dintre romanii din mediul urban…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- Iasul pare sa fie zguduit de o relatie “speciala”. Un tanar din Iasi, student la biologie, are de ceva timp o relatie amoroasa cu un preot englez. Mediul online a fost impanzit de povestea fostului preot paroh retras, care a fost casatorit in urma cu ceva vreme cu un roman. Iata ca acum Philip Clements…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Multe companii de tehnologie din China se bat de la egal la egal cu rivalele din Vest, atat la venituri, cat si la numarul de utilizatori. Printre acestea se numara Tencent, companie numita si „Facebook din China", Xiaomi („Apple din China"), Alibaba („Amazon din China") sau Huawei. Acestea sunt atat…

- Romanii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite inregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din Romania au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est.

- Romanii sunt pasionati de jocurile de noroc, iar in ultimii ani s-a observat o scadere a activitatii in zona de loterie si un interes mai mare spre pariuri sportive, sloturi si alte jocuri de cazino. Au crescut densitatea de oferte si volumul total al pietei pe segmentul offline, dar a aparut bine conturata…

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi este una dintre cele mai mari provocari ale magazinelor care fac comert online. Cei care au afaceri pe internet vor avea tot mai mult de furca in a gasi calea spre inima si portofelul clientilor lor datorita sofisticarii utilizatorilor, a cresterii competitiei…

- Giganții comerțului electronic Amazon sau Alibaba ar putea decide in favoarea realizarii unor centre logistice in Romania in urmatorii doi ani daca va trece pe aici ruta feroviara planificata pe China, denumita „noul Drum al Matasii“.

- Descoperirea pe care o femeie a facut-o in propria gradina a lasat-o muta de uimire. Desi, la prima vedere, aceasta a vazut un ou ciudat, mai tarziu avea sa afle ca este fata in fata cu „Degetele Dracului.”

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Declarat de Forbes ca fiind in top 10 experti in marketing online, Tim Ash vine in premiera la TeCOMM, evenimentul premium de comert electronic care are loc pe 7-8 martie la Radisson Blu*****, Bucuresti.

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ…

- In anii ’90, Mihaela Radulescu era doar o fata simpla din Piatra Neamt care venise la Bucuresti cu valul, imediat dupa Revolutie. Pe atunci visa doar sa fie celebra si cu ambitie a reusit sa avanseze rapid in cariera. Cel care a avut grija sa-i presare drumul cu succese Mihaelei este unul dintre barbatii…

- Din februarie 2016 de cand au la dispozitie platforma ODR prin care pot depune reclamatii si solicita solutionarea problemelor legate de comertul online, peste 1200 de romani au incercat sa isi solutioneze diferendele cu magazinele online de la care au achizitionat produse sau servicii, iar in total,…

- Romanii care vor sa faca mici afaceri vor putea participa la o noua sesiune de inscriere in programul Start Up Nation, editia 2018, din luna aprilie, a sustinut, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, intr-o conferinta de presa.

- Google a anuntat ca din iulie 2018 viteza de incarcare a site-ului va conta si va deveni un factor important in clasificarea cautarilor pe mobil. In Romania viteza de incarcare a site-urilor este direct proportionala cu viteza internetului in general. Pentru ca avem un internet de mare viteza webmaster-ii…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ul de gama medie A8, model cu ecran de 5,6 inci si camera frontala duala. Samsung a lansat in 2014 primele telefoane din Seria A care acum a ajuns la a patra generatie. Noul A8 imprumuta caracteristici de la modelul de varf de gama S8, insa pretul…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Harriet, o tanara din Cheshire, Marea Britanie, a povestit pe o retea de socializare online cum se razbuna zi de zi pe fostul ei iubit ei infidel. Dupa ce s-au despartit, barbatul, numit Dan, i-a cerut sa ii returneze echivalentul a 62 de lire sterline, bani platiti de el pentru bilete la un concert…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Peste 90% dintre cumparatorii de masini second-hand merg pe incredere si nu verifica istoricul autoturismelor inainte de cumparare, reiese dintr-o analiza realizata de autoDNA.ro pe baza rapoartelor de verificare a istoricului masinilor emise in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Romania rurala, cu peste 10 mii de sate și 9 milioane de locuitori, are un potențial de dezvoltare insuficient explorat. 68% din populația activa are venituri decente din salarii, care ii acopera necesitațile lunare și ii permit și unele cheltuieli adiționale. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu efectuat…

- Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, vine in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie. Doclandia.ro va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit.

- Amazon vrea sa rezolve o mare problema a magazinelor online de haine: clienti vor putea proba pe internet hainele. Multi sunt sceptici in ceea e priveste cumparaturile online de haine, fara sa probeze pentru a vedea daca imbracamintea li se potriveste. Asta ar putea sa nu mai fie o problema in curand,…

- In timp ce „Star Wars: The Last Jedi“ a primit atat reactii pozitive, cat si negative din partea fanilor francizei, in cel de-al optulea episod exista un personaj pe care toata lumea l-a laudat: Kylo Re/Ben Solo. Mai mult, o scena in care el se afla in centru a dat nastere unui nou trend pe retelele…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar aminata pentru intrarea in vigoare pina la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- „Furios si iute 8“ a avut cele mai mari incasari in cinematografele din tara, mai mult de jumatate din suma de peste 13 milioane de lei fiind obtinuta in weekend-ul de debut, in timp ce „Octav“ conduce in topul filmelor romanesti pentru care spectatorii au platit anul acesta bilet la cinema.

- De saptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program exceptional in seara dintre ani, iar aparitiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public. Si anul acesta, vedeta va serba cea de-a optsprezecea…

- De șaptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program excepțional in seara dintre ani, iar aparițiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public. Și anul acesta, vedeta va serba cea de-a optsprezecea…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Romanii au facut cumparaturi online in valoare de circa 2,8 miliarde de euro, in acest an. Cele mai mari cresteri ale vanzarilor au fost inregistrate de Black Friday si inainte de sarbatori, dar tot in aceste perioade se inregistreaza si cele mai multe plangeri din partea clientilor legate de intarzierea…

- Compania ceha Fashion Inspiration Group, care a intrat pe piata locala in luna iunie a acestui an prin intermediul platformei online glami.ro, dedicata retailerilor de moda, si-a atins tinta de venituri generate pentru parteneri pentru 2017 - 2 milioane euro, inainte de sfarsitul anului. Pentru…

- Din vechi timpuri se spune ca aceasta este cea mai fericita perioada a anului. Cu anii, insa, Craciunul s-a transformat in cea mai profitabila sarbatoare pentru branduri, dar și in cea mai stresanta pentru consumatorii aflați in febra cumparaturilor și in goana dupa cadoul perfect. Iar aceasta presiune…