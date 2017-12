Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.Precizarea…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii și avizele negative ale CSM.

- Filozoful si scriitorul roman Gabriel Liiceanu a trecut prin momente penibile dupa ce a fost invitat la televiziunea publica la emisiunea Romania 9, moderata de unul dintre jurnalistii crescuti de Dan Voiculescu prin laboratoarele Fundatiei Mereu Aproape si pe la Trustul Intact, pe numele sau de scena…

- Datele unui sondaj realizat de IRES spun ca aproape doua treimi dintre români considera ca lucrurile merg într-o direcție greșita la noi în țara.Totodata, aproape jumatate dintre români se așteapta ca anul 2018 sa fie mai rau decât anul acesta.Iata…

- Lucrurile in Romania merg intr-o direcție greșita, in anul 2018 se va trai mai prost, iar criza politica și creșterea prețurilor sunt principalele motive de ingrijorare ale romanilor. Acestea sunt cateva dintre concluziile studiului IRES dat publicitații. Iar protestele fața de modificarea legilor justiției…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Cine iși imagineaza ca toate aceste modificari ale legilor justiției vor ramane fara consecințe pe plan european greșește profund, a spus președintele intr-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni.

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a realizat in perioada 12 – 18 decembrie 2017 - Testul IMM pentru proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale,…

- Studenții susțin ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si "strigatoare la cer". "Practic, prin inconstienta si incompetenta de care au dat dovada parlamentarii,…

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, in Comisia speciala pentru legile Justitiei, ca activitatea DIICOT ar putea fi blocata din cauza lipsei probelor video in instanta, iar propunerea de eliminare a arestarii preventive in unele situatii nu este buna.“Suntem aici…

- Dupa ce a revenit din Romania, unde a adus un ultim omagiu Regelui Mihai I, Andrian Candu va face un demers catre Igor Dodon pentru a-i cere sa declare ziua de 16 decembrie, zi de doliu național. Președinția a emis deja o reacție, prin care comunica faptul ca Igor Dodon "nu considera ca e cazul ca…

- Inca din 1866 Romania s-a indentificat cu monarhia. Mai in trecut, Principatele Romane au fost conduse de domnitori. Situația avea sa se schimbe brutal in 30 decembrie 1947 cand Regele Mihai I este forțat sa abdice de comuniști care instaureaza republica, fara un referendum. Forma republicana de…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' cu cei din coalitia PSD - ALDE. In direct la Romania TV, actualul senator a criticat la scena deschisa legile justitiei promovate si votate de catre cei de la Putere. Basescu i-a facut praf pur si simplu atat pe cei de la Putere, cat si pe cei de…

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), din cadrul Consiliului Europei (CoE), a decis, intr-o sesiune plenara desfasurata in perioada 4-8 decembrie, sa efectueze evaluari de urgenta ale proiectelor de lege privind sistemul judiciar din Romania, se arata intr-un comunicat publicat luni, la Strasbourg,…

- Comisia pentru legile justitiei iși reia, luni, de la ora 10.00, dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, membrii comisiei dorind sa finalizeze acest proiect și sa treaca la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. Saptamana aceasta, cel mai probabil…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania solicita parlamentului respingerea modificarilor la legile justitiei. In opinia celor doua asociatii profesionale, modificarile ar afecta functionarea si independenta sistemului judiciar."Forumul Judecatorilor din Romania…

- Protest la doi pasi de Cluj din cauza unui drum impracticabil Mai multi locuitori din comuna Feleacu se plang de faptul ca din cauza drumului accesul in zona este deosebit de dificil pentru Salvare, SMURD si Politie. Asociatia Casele Micesti din comuna Feleacu anunta ca va organiza sâmbata,…

- Scandalul pe legile justiției pare fara sfarșit! Inițiativa Romania a dat publicitații o chemare la proteste de amploare, ca urmare a dezbaterilor de ieri din Parlament pe tema modificarilor la legile justiției și la legea ANI. Chemarea la proteste este semnata de cateva zeci de asociații civice,…

- Parlamentarii PNL si USR doresc intreruperea lucrarilor Comisiei pe legile Justitiei pe toata perioada doliului national, propunerea fiind facuta in sedinta de deputatul USR Stelian Ion, dupa ce presedintele comisiei, Florin Iordache, a anuntat suspendarea lucrarilor din cauza decesului Regelui Mihai…

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu a declarat ca tonul dur al SUA, in discursul referitor la Legile justitiei, arata ca decidentii nu au luat in seama niciun semnal intern sau extern, magistratul precizand ca legile justitiei ar trebui retrase. Magistratul Cristi Danilet crede ca se recunoaste in bloc…

- Mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la legile Justitiei ar trebui citit in integralitate, a declarat marti presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, adaugand ca "In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi…

- "Statele Unite remarca cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei discuta o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea slabi independenta sistemului judiciar din Romania", se arata intr-o declaratie de presa intitulata "Romania - propuneri care afecteaza independenta sistemului judiciar",…

- Doamna/domnule Președinte de ședința, Stimati colegi, Guvernul Tudose a devenit unul profund anti-roman și anti-constituțional, pentru ca adopta in ultima vreme tot felul de ordonanțe de urgența, unele mai controversate decat altele, dar și foarte contestate de toata lumea. Susțin acest lucru aici,…

- Circa 10.000 de persoane protestau duminica seara, in timp ce alte cateva mii s-au strans in marile orașe din Romania. Oamenii cer printre altele demisia Guvernului PSD-ALDE și blocarea proiectului de modificare a legilor justiției. Oamenii striga printre altele „Vrem justiție, nu corupție!”, „PSD,…

- In zeci de orase din tara si in capitala, au loc noi proteste. 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au chemat cetatenii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament a Ordonantei privind…

- Pachetul de modificare a legilor Justitiei trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata seara, pe Facebook, fostul premier Dacian Ciolos, subliniind ca, "fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul ameliorarii…

- "Exista o legitimitate data de vot, de buna funcționare a instituțiilor intr-un stat de drept. Exista o legitimitate care izvoraște din increderea oamenilor, care se bazeaza pe onestitatea cu care un om politic se raporteaza la o decizie. Promisiunile mincinoase, atacul la principiile fundamentale…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a adoptat miercuri mai multe amendamente propuse de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania. Se introduce obligativitatea pentru magistrati de a depune anual declaratii pe propria raspundere ca nu sunt agenti acoperiti ai…

- "Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata aceasta urgenta. Nu neaga nimeni dreptul Parlamentului, este dreptul Parlamentului de a modifica legi, de a initia proiecte legislative, nu neaga nimeni dreptul Parlamentului de infiinta diverse comisii, dar constatam aici ca avem o comisie speciala,…

- Procurorul General al Romaniei spune ca raportul MCV este un regres fata de cel dat la inceputul anului de Comisia Europeana. Mai mult, Romania ar putea fi obligata sa reia unele obiective care au fost inchise.

- "In ciuda angajamentului asumat de Guvern de a incerca finalizarea MCV cat mai curand posibil, progresele referitoare la abordarea recomandarilor MCV din ianuarie 2017 au fost afectate de situatia politica. Intr-o perioada de noua luni de la raportul din ianuarie 2017, in Romania s-au succedat doua…

- Modul in care noile masuri fiscale luate de Guvern au fost comunicate creeaza in randul companiilor germane un sentiment de nesiguranta, in conditiile in care firmele se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate…

- Liviu Dragnea anunta apocalipsa si spune ca legile justitiei vor fi aprobate in Parlament cat mai repede. In direct la Romania TV, liderul PSD spune ca va fi razboi total si ca acestea vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. La inceputul acestui an, milioane de oameni au iesit in strada…

- Scrisoare deschisa catre premier, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Dupa adoptarea Ordonanței privind noile masuri fiscale, lumea s-a imparțit in doua tabere. In special, angajații direct afectați de aceste decizii. Guvernul a adoptat toate modificarile aduse Codului Fiscal miercuri, 8 noiembrie.…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, la Arad, ca “ingrijorarile profunde” ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat, scrie News.ro. In ceea ce priveste modificarea Codului Fiscal, acesta a ...

- Cei nemulțumiți au ieșit la o noua demonstrație in Piața Victoriei. Eu sunt nemulțumiți de legile Justiției propuse de ministrul Tudorel Toader și asumate apoi de Coaliția PSD-ALDE.ȘOC in presa din Romania: Jurnalul Național a intrat in faliment/ Decizie a Tribunalului București Surse…

- Intrebat cum vede consecintele recursului compensatoriu, in conditiile in care, saptamana aceasta, un violator eliberat mai devreme ca urmare a legii, a recidivat, Dragnea a raspuns: „Da, sunt de acord cu dumneavoastra. Cred ca trebuie sa explice cei care au initiat legea si au gandit legea si au…

- "Urmarim sa corectam toate excesele, toate abuzurile și toate derapajele care s-au produs in ultimii ani, din ce in ce mai mult, in justiție și care au afectat — sigur, poate cele mai vizibile cazuri au fost legate de unii oameni politici, dar nu numai — eu cred ca este important sa ne gandim la…

- Intr-un comunicat transmis joi Agerpres, Cristina Tarcea spune ca proiectul legilor Justitiei a constituit un amplu subiect de discutie in spatiul public in ultima perioada, lucru normal din moment ce o societate democratica nu poate functiona fara o justitie puternica si independenta. Tarcea sustine…

- Europarlamentarul Daniel Buda susține ca ”incompetența guvernarii PSD-ALDE a trecut granițele României fiind constatata”, iar Comisia Europeana a plasat ”România pe un rușinos loc de la coada”. ”Lucrurile sunt extrem de grave,…

- "Personal, voi participa, daca va fi cazul, la momentul in care legea grațierii va fi repusa in dezbatere. Ea a trecut de prima Camera, se afla la cea de-a doua Camera, Camera decizionala. Politica penala este a legiuitorului, dar voi participa, sigur, ca ministru al Justiției, dar voi participa…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, un proiect de Ordonanta de urgenta pentru completarea OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul…