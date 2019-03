Mii de tigarete, descoperite la bordul unei nave, in Portul Constanta. Marfa a fost retinuta

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta au retinut 17.800 bucati tigarete in urma unei verificari, in Portul Constanta.Astfel, in data de 14.03.2019 inspectorii vamali din cadrul Biroului… [citeste mai departe]