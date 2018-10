Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Senatului a luat act, in cea mai recenta sedinta a Biroului Permanent, de faptul ca daca va fi mentinut ritmul actual al deplasarilor externe, in octombrie, vor epuiza toate fondurile pentru vizitele oficiale in strainatate. Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca este o "criza financiara".

- Dambovițeni sunt așteptați la vot . Cele 432 de secții de votare de la nivelul județului Dambovița s-au deschis sambata, la ora 07.00, 428.940 de dambovițeni sunt așteptați la urne, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei.Cetațenii sunt chemați sa raspuna cu „Da”…

- Senatorii vor participa, luni, la deschiderea anului universitar, a anuntat vicepresedintele Senatului, Adrian Tutuianu. El a mai spus ca, unde nu sunt universitati, senatorii pot da audiente sau vorbi cu oamenii despre referendumul pentru familia traditionala. "Am decis ca luni sa avem activitati…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Claudia Țapardel a explicat cum se duc luptele la Bruxelles pentru a caștiga teren politic in Romania și ce efect au criticile "exportate" in contextul aderarii la Schengen. "Trebuie sa mai stea la coada" "Mi se pare foarte grav ca liderul popularilor europeni a declarat marți, la dezbaterile…

- Batalia pentru Bruxelles. In mai puțin de un an, batalia pentru un loc in Parlamentul European va ajunge la final. Alegerile din mai 2019 vor aduce la Bruxelles un nou lot de eurodeputați, iar partidele se pregatesc deja pentru campanie. Miza este una pecuniara: un salariu de europarlamentar depașește…