- Precizari de presa referitoare la incidentele produse la Ambasada Romaniei la Budapesta Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale.…

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat ministrilor de Externe din Romania si Ucraina, Teodor Melescanu, respectiv Pavlo Klimkin, urgentarea procedurilor pentru constructia unei rute rutiere rapide pe ruta Cernauti – Suceava – Bucuresti. Gheorghe ...

- Institutul Cultural Roman de la Varsovia marcheaza Ziua Culturii Nationale in Polonia prin doua evenimente adresate publicului polonez: prezentarea filmului Muzeul de la Sosea, in data de 17 ianuarie, si o expozitie de fotografie in aer liber, dedicata marelui compozitor roman, George Enescu. Documentarul…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Ministrul adjunct de externe al Turciei, Ahmet Yildiz, va fi prezent in Bucuresti sambata, 16 decembrie, pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai I al Romaniei. Acesta se va intalni cu reprezentanti ai Familiei Regale a Romaniei, precum si demnitari romani care vor participa la funeralii. Ambasadorul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a acuzat pe ambasadorul Canadei la București ca se implica in politica interna a Romaniei și ca dezinformeaza. Asta dupa ce Kevin Hamilton a declarat ca țara sa, asemenea altor parteneri ai Romaniei, este la fel de ingrijorata precum protestatarii de…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. anunta amanarea protestelor anuntate in Bucuresti si in principalele orase, pentru miercuri, 13 decembrie."In urma intalnirii pe care am avut o cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, am luat aceasta decizie, deoarece…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat ca poziția României în cazul procesului de pace din Orientul Mijlociu este un împotriva masurilor unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut in marja Consiliului Ministerial al OSCE, organizat in 7 si 8 decembrie, la Viena, intrevederi cu Tsogtbaatar Damdin, ministrul de externe al Mongoliei, cu Erlan Abdyldaev, ministrul afacerilor…

- „Trebuie sa ințeleaga toți ca Romania e stat independent și ca noi in 89 - unii dintre noi suntem revoluționari - am luptat ca in Romania sa nu mai existe niciun fel de dictat, nici intern nici exterior. Trebuie sa ințelegem ca fiecare țara e autonoma și independenta. Ne respectam toți partenerii, de…

- Tariceanu, discuții cu ministrul de Externe, la Senat; Se pregatește un raspuns la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, potrivit unor surse. La biroul președintelui Senatului a ajuns in cursul dimineții și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu și președintele executiv al PSD, Nicolae…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, luni, 27 noiembrie, convorbiri cu viceprim-ministrul și ministru al afacerilor externe și europene al Republicii Slovenia, Karl Erjavec, aflat in vizita oficiala in Romania.

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat luni ca Romania este dispusa sa se angajeze in discuțiile privind o reforma a spațiului Schengen. "Am reiterat necesitatea revenirii la un spațiu Schengen pe deplin funcțional, ceea ce este în beneficiul cetațenilor,…

- Luni, Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri. Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Asociatia „Miscarea pentru Regat si Coroana” reaminteste, pe Facebook, in contextul scandalului care cutremura Casa Regala, ca dezideratul fundamental al Regelui Mihai a fost, intotdeauna, revenirea la Constitutia din 1923, pentru o restaurare legitima a monarhiei romanesti. In aceasta ordine de idei,…

- La randul sau, Melescanu a subliniat din nou sustinerea pe care Romania o acorda suveranitatii acestei tari. Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari a multumit Romaniei pentru cei 50 de consilieri si traineri care au pregatit fortele de politie irakiene si pentru 'disponibilitatea de a primi si trata…

- Romania, ca țara care s-a aflat de partea Irakului in lupta anti-Daesh, "are tot dreptul" sa participe la reconstrucția acestei țari, a afirmat, joi, ministrul irakian de Externe, Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari, in cadrul unei declarații comune de presa cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se afla in Romania, el oprindu-se la București la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia. Tillerson nu are un program oficial în România, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii, într-un mesaj transmis AGERPRES.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut marti convorbiri cu prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Podgorita. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, marti, Agerpres, cei doi oficiali au discutat despre perspectivele europene…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit marti cu presedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Teodor Melescanu a transmis felicitari presedintelui Parlamentului muntenegrean pentru succesul inregistrat…

- "Exista o explozie a activitatilor in economia digitala in Romania, dar (...) aceasta 'explozie' nu este bine distribuita. In anumite parti ale Romaniei exista cea mai mare viteza a internetului din lume, dar sunt de asemenea locuri care nu au acoperire sau foarte slaba acoperire de internet. Copiii…

- Chiar daca relatia dintre liderul de la Kremlin si liderul Bisericii Ortodoxe ruse este extrem de apropiata, impactul concret al vizitei lui Kirill la Bucuresti asupra relatiilor bilaterale va fi egal cu zero. Romania nu isi va diminua cooperarea militara cu SUA si cu NATO, nici nu va deveni mai toleranta…

- Vineri, 27 octombrie, UVT va gazdui Colocviul internațional „Les territoires de la sante: production agroalimentaire, nutrition securite alimentaire” (Teritoriile sanatații: producție agroalimentara, nutriție, securitate alimentara – PANSa-TS). Evenimentul este organizat de Centrul pentru…

- "Dreptul international nu permite modificari teritoriale" Ministrul de externe Teodor Melescanu a reafirmat, miercuri, sprijinul ferm al României pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei, în cadrul convorbirilor pe care le-a avut la Bucuresti, cu omologul sau,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, si ministrul afacerilor externe si cooperarii al Regatului Spaniei, Alfonso Maria Dastis Quecedo, au semnat miercuri, la Bucuresti, un acord intre cele doua guverne privind evitarea dublei impuneri, documentul fiind important pentru incurajarea relatiilor…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat marti in vizita in orasul sarb Subotica (Vojvodina), a afirmat ca, dintre toate tarile vecine, Serbia este cea cu care Ungaria are cele mai bune relatii diplomatice si comerciale, relateaza agentia MTI.Potrivit lui Szijjarto, care detine si…