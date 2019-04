Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu a povestit la GSP LIVE cum Dinamo a primit bani de la CFR Cluj, 400.000 de euro, pentru a o bate pe Steaua in 2007, an in care clujenii au caștigat campionatul. Cornel Dinu a povestit ca inainte de meci a fost avertizat de George Maior ca procurorii sunt pregatiți sa-i aresteze pe dinamoviști…

- ​Laura Coman a câstigat titlul european la pusca aer comprimat 10 m, a anuntat, sâmbata, Comitetul Olimpic si Sportiv Român, potrivit News.ro. Sportiva de la CS Dinamo, antrenata de catre Olimpiu Marin, a câstigat spectaculos, dupa doua focuri de baraj, titlul continental.Acesta…

- •Valcea pastreaza avantajul directelor: e campioana daca nu se mai incurca in ultimele 6 etape, indiferent de rezultatele CSM-ului! Miercuri, 13 martie 2019, ora 21.00, la Sala Sporturilor Traian a avut loc mult-așteptata confruntare intre SCM Ramnicu Valcea și CSM București! 29-30 (12-12)! Irina Glibko…

- Colonelul Florin Talpan a depus o plangere la Tribunalul București in care acuza dispariția unor probe in procesele privind prejudiciul și palmaresul dintre Steaua și FCSB, dar face și alte acuze extrem de dure. Juristul CSA susține, intr-o scrisoare oficiala, ca magistrații Tribunalului București au…

- Crește temperatura inaintea derby-ului FCSB - CSU Craiova, de duminica seara (ora 20.00, Digi, Look, Telekom), contand pentru etapa a 25-a din Liga 1 la fotbal. Casele de biletele de la ”Arena Naționala” au fost luate cu asalt, ieri, iar in tribuna și-au anunțat prezența destule VIP-uri. Gica Popescu,…

- Fosta mare sportiva Simona Gherman revine la CSA Steaua ca manager la sectiile de scrima, gimnastica ritmica si gimnastica artistica, informeaza un comunicat remis Agerpres. Campioana olimpica, mondiala si europeana la spada, retrasa de pe plansa dupa Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, unde a cucerit…

- Daca FCSB nu o impiedica pe CFR sa devina campioana, atunci trupa din Gruia devine prima echipa in afara Stelei care castiga titlul, in ultimele 3 decenii si jumatate, doua sezoane la rand! Ultimele 15 etape, 5 din sezonul regulat si 10 in play-off, vor reprezenta batalii teribile pentru un titlu de…

- Ilie Stan, fostul jucator al Stelei in perioada 1987-1995, a povestit ce insemna posesia in acea vreme și spune cat de grele erau antrenamentele cand ii aveai adversari pe Lacatuș și Majearu. „Cand eram la Steaua, posesia insemna o suta si ceva de pase la antrenamentul de 5+2. Intram intr-un careu…