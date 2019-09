Stațiunea din România care se dezvoltă în forță și atrage cei mai mulți turiști Ani la randul, romanii au fost nevoiți sa se duca pana in Ungaria pentru a se bucura de ștranduri cu apa termala, cu tobogane și piscina de calitate. Deși foarte modern amenajate, cu facilitați și servicii de calitate, stațiunile maghiare totuși au totuși un handicap comun și anume faptul ca toate sunt amplasate la campie, intr-un peisaj plat și anost. Iar in Romania, cu toate ca se bucura de peisaje spectaculoase, dupa ce pe vremea comuniștilor a inceput criza și stațiunile balneare au fost lasate in paragina, decenii la rand nu s-a mai investit deloc in turism, infrastructura existenta ruinandu-se.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

