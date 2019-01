Statele Unite au impus sancțiuni mpotriva companiei petroliere de stat din Venezuela Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela și a cerut armatei sa accepte transferul pașnic de putere, a anunțat John Bolton, consilierul american pentru Securitate Nationala, citat de BBC și Reuters. Sancțiunile impuse luni seara sunt cele mai dure impuse pâna acum împotriva președintelui Nicolas Maduro. &"Am continuat sa aratam corupția președintelui Maduro și a aliaților sai, iar acțiunea de azi asigura faptul ca nu vor mai putea controla bunurile poporului din Venezuela&", a declarat John Bolton… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

