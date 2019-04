Sri Lanka: Bilanţul atentatelor a urcat la 290 de morţi şi 500 de răniţi 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei de Paște detonate, inde Paște Duminica, in cateva ore, mai multe bombe au provocat moarte si dezolare in patru hoteluri si trei biserici, in timpul liturghiei de Paste, in cateva locuri din insula situata in Asia de Sud, care nu a mai cunoscut o asemenea izbucnire de violenta de la sfarsitul razboiului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

