Starea de sanatate a lui Ion Iliescu evalueaza favorabil, insa fostul presedinte ramane internat pentru continuarea investigatiilor, au anuntat, duminica, reprezentantii Spitalului Elias. "Starea de sanatate a domnului Ion Iliescu evolueaza favorabil. Investigatiile si tratamentul vor fi continuate in conditii de internare", se precizeaza intr-un comunicat transmis de unitatea medicala. Fostul presedinte Ion Iliescu a fost internat in urma cu o zi la Spitalul Elias. "A fost internat la Spitalul Universitar de Urgenta Elias pentru evaluarea starii de sanatate, in contextul unui sindrom febril recent…