- In ediția trecuta de la „Insula iubirii”, telespectatorii au fost martorii unor momente controversate ale carei protagonista a fost Hannelore. S-a jurat ca nu are nicio treaba cu ispita Andi și ca doar pe Bogdan il iubește, dar care este adevarul?

- Batranul de 81 de ani a primit de la ginerele sau mai multe pliculețe cu otrava solida, pentru starpirea șobolanilor care se aciuasera prin gospodarie, scrie libertatea.ro. Nu este clar ce a ințeles pensionarul despre pliculețe, cert este ca a crezut ca sunt dulciuri și le mancat. Citeste…

- Un barbat din Suceava a mancat otrava de șoareci, crezand ca pliculețele frumos ambalate sunt dulciuri. Neobișnuita intamplarea a avut loc in localitatea Vadu Moldovei. Batranul de 81 de ani a primit de la ginerele sau mai multe pliculețe cu otrava solida, pentru starpirea șobolanilor care se aciuasera…

- Astazi, Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, implinește varsta de 31 de ani. Iar, așa cum ne așteptam, bruneta a fost prima care i-a urat toate cele bune – și nu oricum, ci in mod public, printr-o lunga declarație prin care iși exprima dragostea.

- Kamara a recunoscut in direct la radio, in emisiunea moderata de Mihai Gainușa la Național FM, ca ar vrea sa intrețina relații intime cu un barbat. Cantarețul a raspuns sincer și degajat unei serii de intrebari mai „incomode”. Intrebat de Mihai Gainușa care ar fi primele doua lucruri pe care le-ar face…

- Speak a stat de vorba cu Unica.ro despre stil, ce ține in trusa de ingrijire și cat de mult se implica Ștefania, iubita lui in ținutele pe care le poarta. Vezi și: Despre beauty cu Andi Moisescu?! Reporter: Ce inseamna stilul pentru tine? Speak: Dupa parerea mea, stilul sta in atitudinea fiecarei persoane,…

- In cadrul unei sedinte extraordinare desfasurata vineri, 10 august, Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a supus aprobarii consilierilor judeteni solicitarea Ministerului Afacerilor Externe ca judetul Valcea sa devina, pentru o zi, centrul diplomatiei romanesti. Astfel, pe…