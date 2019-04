Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist catalan Oriol Junqueras nu a exclus vineri sa sustina o eventuala investitura a socialistului Pedro Sanchez dupa viitoarele alegeri legislative, in cursul unei videoconferinte de presa inedite din inchisoare, potrivit France Presse. 'In niciun caz, fie prin actiune sau omisiune,…

- Facebook a interzis o mai multe persoane și organizații de extrema dreapta despre care a spus ca a "raspândeau ura", scrie BBC.Printre organizațiile interzise se numara Partidul Național Britanic și Nick Griffin, Liga Engleza de Aparare și Frontul Național.Facebook a spus…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Nationalistii din Partidul Finlandezilor au depasit in popularitate Partidul de Centru al premierului in exercitiu Juha Sipila pentru a ocupa locul al treilea in intentiile de vot in Finlanda, inaintea alegerilor legislative din 14 aprilie, potrivit unui sondaj ale carui rezultate au fost anuntate…

- Socialiștii spanioli conduc într-un sondaj publicat luni, în ziarul ABC, cu 30,9% din voturi, echivalentul a 131-134 de locuri în parlamentul de 350 de locuri, dar fara a obține majoritatea înainte de alegerile generale din 28 aprilie, relateaza Reuters. O coaliție de…

- În zgomotul creat de lovituri zgomotoase de oale și tigai cțteva sute de protestatare s-au adunat în Madrid la primele ore ale dimineții pentru a marca începutul Zilei Internaționale a Femeii, informeaza Reuters. Femeile- dintre care multe au venit îmbracate…

- Partidul spaniol de extrema dreapta Vox a anuntat marti ca a adunat peste 200.000 de euro prin crowd-funding de la sustinatorii sai in numai doua zile pentru a-si finanta campania electorala, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBA la adresa lui…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…