- Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, anunța ca va face apel in termenul prevazut de judecatorie, de cinci zile, cu privire la soluția data astazi in cazul Sorinei. Magistratii...

- Judecatoria Slatina a amanat decizia in cazul Sorinei, fetița de 8 ani, din Baia de Arama, pentru data de 18 iulie, pentru indeplinirea unor obligații stabilite in sarcina parților, fiind vorba de chestiuni organizatorice, conform Mediafax.

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, se afla la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie unde va discuta cu procurorii referitor la retinerea pasaportului fetitei din Baia de Arama. "Voiam sa...

- Procurorul general interimar din cadrul CSM, Bogdan Licu, a oferit ,astazi, prima reactie privind decizia judecatorilor de la Curtea de apel Craiova, de ieri, de a respinge cererea de revizuire a adopției internaționale. In consecinta, fata din Baia de Arama a ramas cu parintii adoptivi din Statele…

- Familia adoptiva a Sorinei, fetița din Baia de Arama adoptata de un cuplu de romani cu cetațenie americana, susține ca procurorul general interimar ca este dezinformat si ca a dat curs unor presiuni din media atunci cand a cerut suspendarea executarii hotararii judecatorești. Curtea de Apel Craiova…

- Judecatoria Drobeta Turnu Severin a amanat pentru data de 3 iulie procesul in care se judeca cererea de ordonanta presedintiala formulata de procurorul general interimar, Bogdan Licu, prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora adoptata.

- Magistrații Tribunalului Mehedinți au declinat marți catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin cererea procurorului general interimar. Bogdan Licu a solicitat instanței ca Sorinei, fetița din Mehedinți adoptata de un cuplu de romani din Statele Unite, sa ii fie interzisa parasirea țarii. Procurorul general…

- Procurorul general interimar a anunțat, luni dimineața, deschiderea unui dosar penal in cazul preluarii in forța a fetiței din Baia de Arama. “Vreau sa incep prin a va asigura ca, in calitate de procuror, și, cu atat mai mult, de procuror general, nu tolerez abuzuri și nu voi acoperi greșeli”, le-a…