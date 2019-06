Soția lui Cioloș propune un program de mindfulness in școli. In urma cu un an, Valerie a incercat, cu puterea minții, sa ”indrepte o Stare de Prezența catre Romania. Sotia fostului premier Dacian Ciolos, frantuzoaica Valerie Ciolos-Villemin, s-a specializat mai nou in programe de Mindfulness. Ea a venit acum cu o propunere care ii vizeaza […] The post Soția lui Cioloș propune un program de mindfulness in școli. In urma cu un an, Valerie a incercat, cu puterea minții, sa ”indrepte o Stare de Prezența catre Romania appeared first on Ziarul Unirea .