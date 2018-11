Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Iași au fost accidentați grav de o mașina, pe o trecere de pietoni din oraș. Femeia a fost lovita puternic la cap, iar barbatul la coloana. Soții traversau regulamentar și au fost acroșați de autoturism, au stabilit polițiștii. Femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, motiv…

- Zilele acestea, din Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" nu au lipsit cazurile cu care medicii se confrunta in fiecare week-end, aici ajungand victime ale accidentelor rutiere sau persoane cu tentative de suicid. O femeie in varsta de 64 de ani, din Iasi, a vrut sa-si…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se asteapta ca, in zilele urmatoare, odata cu sosirea pelerinilor la moastele Sf. Parascheva, sa apara si cazuri de copii care necesita ingrijiri medicale. Acestia precizeaza ca, an de an, in zilele premergatoare…

- Virozele respiratorii in randul copiilor, specifice acestui anotimp, incep sa apara treptat. In ultimele garzi, in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" au ajuns mai multi copii pentru diferite forme de viroze respiratorii. Medicii pediatri spun ca ingrijorator este…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ sustin ca finalul vacantei aduce tot mai multi copii la spital din cauza consumului excesiv de alcool, chiar si la varste fragede. Zilele trecute, doi baieti in varsta de 14, respectiv 16 ani, au ajuns la spital…

- O femeie din Iași a inghițit o albina care a ințepat-o in cerul gurii, dupa ce a baut dintr-o doza de bere in care a intrase insecta. Fiind alergica la venin, a fost transportata de urgența la spital deoarece abia mai putea respira. Incidentul neobișnuit a avut loc, luni, in comuna Mironeasa din Iași.…

- O femeie din Iași a ajuns la spital din cauza medicamentelor impotriva carceilor. Pensionara de 78 de ani a fost internata in stare grava deoarece nu-și mai putea mișca mainile și picioarele din cauza unui supliment nutritiv pentru combaterea crampelor musculare, luat in combinație cu alte medicamente…

