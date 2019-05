Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, vine, asazi, in județul Dambovița la unitațile spitalicești din Gaești și Pucioasa. Programul vizitei va cuprinde: Post-ul ASTAZI: Ministrul Sanatații, vizita in județul Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Sanatatii a marturisit la o conferinta de presa de ce i a fost teama sa deschida subiectul legalizarii canabisului in scop medicinal. Conform Digi24.ro, acum 7 ani, fiul sau a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri si ii era teama ca acest subiect va fi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat miercuri, 20 martie, alaturi de Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii, la demararea proiectului de investitii in sectia de recuperare neuro-psiho-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol. Printre altele, Sorina Pintea,…

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii, a discutat, marti, cu Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), printre temele abordate numarandu-se posibilitatea extinderii si la furnizorii de servicii medicale din tara a prevederilor Ordinului 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, miercuri, ca spera și crede ca a scazut corupția din spitalele publice, insa a spus ca mai exista cazuri punctuale. Reacția ministrului vine in contextul in care patru medici ortopezi de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț și singurul medic ortoped…

- Alte doua persoane confirmate cu virus gripal au murit, numarul celor decedați din aceasta cauza ajungand la 162, potrivit ultimei informari transmise, luni, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati din Caras-Severin, unul de 44 de ani si…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din judetul Dambovita a murit din cauza gripei, potrivit Institutului de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 160. Institutul de Sanatate Publica a anuntat ca un barbat in varsta de 50 de ani din judetul Dambovita a murit vineri din…

- Romania va aduce in dezbatere, pe timpul detinerii presedintiei Consiliului UE, identificarea cailor de crestere a cooperarii intre statele membre in tratamentul pacientilor cu boli rare pana la varsta de 18 ani, a afirmat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Unul dintre obiectivele Romaniei, pe…