- Ultima ediție de jurizari pe nevazute din sezonul special Chefi la cuțite, dedicat familiilor, va fi difuzata diseara, de la 20:00, pe Antena 1. Pe ultima suta de metri, echipele care vor trece prin emoțiile unei prime sesiune de gatit in bucataria show-ului vor fi nevoite sa scoata din maneca cei mai…

- O noua ediție a sezonului special Chefi la cuțite, dedicat familiilor, il va provoca pe Sorin Bontea sa-și surprinda colegii cu un preparat semnatura, ce i-ar putea aduce un avantaj in competiție.

- Chiar daca experiența in bucatarie poate fi un atu in competiția Chefi la cuțite, pasiunea pentru gastronomie nu ține cont de limite. Tocmai din acest motiv, un copil in varsta de doar patru ani va incerca sa-i impresioneze diseara pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Deși abia…

- Azi, de la 20:00, in a treia zi de Paște, Antena 1 difuzeaza marea premiera a sezonului special Chefi la cuțite, dedicat familiilor. Pentru ca talentul gastronomic se moștenește din generație in generație, Nea Marin va intra in arena celui mai iubit show culinar diseara alaturi de cei mai incredere…

- Antena 1 a anuntat cand va debuta sezonul special al show-ului culinar „Chefi la cutite“, in care bucataria va deveni ringul de lupta al familiilor coordonate de trio-ul de success Bontea, Dumitrescu si Scarlatescu.

- Show-ul culinar „Chefi la cutite“ vine cu un nou sezon, unul special, anunta producatorii. Membrii juriului, Sorin Bontea (49 de ani), Florin Dumitrescu (32 de ani) si Catalin Scarlatescu (47 de ani), au inceput filmarile pentru noul format, „Familii la cutite“, care va avea premiera primavara aceasta.

- Primavara vine cu surprize pentru telespectatorii celui mai iubit show culinar, ”Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1. Zilele acestea, jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reunit pe platourile de filmare pentru un sezon cu totul și cu totul special – ”Familii la cuțite”.

