Stiri pe aceeasi tema

- DNA a anunțat trimiterea la instanța a dosarului in care Sorin Blejnar, fostul președinte al ANAF, este trimis in judecata pentru luare de mita, alaturi de doi foști membri din conducerea Fiscului. In același dosar, soția lui Blejnar, Andreea Blejnar, este acuzata de complicitate la luare de mita. Faptele…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit suma de aproximativ 2,5 milioane de euro de la un om de afaceri, pentru a proteja activitatea ilegala desfasurata de societatea comerciala coordonata…

- Chiar daca a fost condamnat deja, chiar daca se afla dupa gratii, Sorin Blejnar, aradeanul care a condus Fiscul din Romania, are din nou probleme cu legea. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie anunta faptul ca Blejnar, alaturi de alti trei inculpati, printre care si sotia sa, au fost trimisi…

- Sorin Blejnar, fost sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), si Viorel Comanita, fost vicepresedinte al institutiei, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii…

- DNA a anunțat trimiterea la instanța a dosarului in care Sorin Blejnar, fostul președinte al ANAF, este trimis in judecata pentru luare de mita, alaturi de doi foști membri din conducerea Fiscului. In același dosar, soția lui Blejnar, Andreea Blejnar, este acuzata de complicitate la luare de mita. Faptele…

- Calitatea de sef al Fiscului si suma mare de bani primita in schimbul traficarii influentei sale, circa 12,5 milioane de lei, au facut parte din motivele pentru care Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea definitiva la 5 ani de inchisoare a lui Sorin Blejnar.

- "Timp de mulți ani (2015), am insistat la autoritațile române sa îmbunatațeasca informațiile despre locație, dar pâna acum nu s-a facut nimic. Serviciile române care gestioneaza 112 au fost reticente în folosirea unei tehnologii de localizare gratuita a locației numita…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au semnat oficial un amendament la acordul de imprumut prin care informeaza, practic, Banca Mondiala, ca Romania nu mai are nevoie de banii sai pentru informatizarea Fiscului, se arata intr-un document obtinut de Hotnews.