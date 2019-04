Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana l-a arestat duminica pe guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnan Gheith, care ar fi incalcat un ordin dat anterior de autoritati, au anuntat politia si avocatul sau, potrivit France Presse. Gheit a fost arestat, iar apoi eliberat in mai multe randuri in ultimele luni de autoritatile…

- Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a transmis, luni, ca politele RCA pe o luna nu vor fi eliminate. Precizarea vine dupa ce presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a spus in weekend ca introducerea politelor RCA pe o luna a fost o…

- Trei palestinieni au intrat luni dimineata cu o masina in soldati israelieni care isi oprisera vehiculul pe marginea unei sosele in Cisiordania ocupata, a anuntat armata israeliana, transmite Reuters. Un ofiter israelian ranit in incident se afla in stare critica, a adaugat armata, care mai mentioneaza…

- Informatia a fost confirmata pentru publicatia Variety de un purtator de cuvant al Politiei din New York. Acesta a explicat ca este vorba despre o ancheta interna, fara sa ofere alte detalii. Emanuel Gonzalez este acuzat ca le-ar fi spus ofiterilor de politie care au participat la o misiune, pe 7…

- Israelul va ingheta 138 milioane de dolari (122 milioane de euro) pe care urma sa-i livreze Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), protestand astfel impotriva alocatiilor pe care ANP le acorda familiilor detinutilor palestinieni, a indicat oficiul de presa al premierului Benjamin Netanyahu, citat…

- Comisiile de buget-finante ale Parlamentului au avizat pozitiv proiectul de buget pe anul 2019 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu majoritate de voturi, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care sunt condițiile pe care…

- O informație publicata in exclusivitate de Capital, zilele trecute, a generat una dintre rarele reacții comune ale tuturor asociațiilor profesionale din lumea asigurarilor. Ele au trimis o scrisoare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), careia ii cer sa elimine taxa de 10.000 de lei care…