Şocant! O tânără româncă a murit la Paris, fix înainte să fie cerută în căsătorie. Tragedie fără margini Potrivit ultimelor informatii, fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața celui care intenționa sa o ceara de soție la Paris. Trupul ei a fost repatriat și duminica a fost condusa pe ultimul drum. Apropiatii fetei povestesc ca fata era plecata cu iubitul ei la Paris, acolo unde el si-ar fi propus sa o ceara in casatorie. In timpul unei plimbari, tanara l-a rugat sa ii faca o poza de pe o cladire din zona Trocadero, de unde se vede Turnul Eiffel, iar atunci s-a produs tragedia. Nu se stie exact cum, dar a cazut in gol de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

