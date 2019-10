Stiri pe aceeasi tema

- Huawei va lansa joi telefoanele de top din seria Mate 30 și va organiza un eveniment la Munchen și se știu aproape toate caracteristicile telefonului, dar ramân de aflat câteva lucruri esențiale. Date fiind sancțiunile din SUA, Mate 30 va rula Android 10, o versiune open-source a sistemului…

- Mai multi utilizatori au semnalat probleme de conectare la reteaua Facebook. Peste 1.000 de persoane au raportat ca nu au putut accesa Facebook, in timp ce altii au resit sa "intre" pe Facebook, dar cu dificultate. Problema a fost semnalata inca de aseara, dar si in aceasta dimineata lucrurile au stat…

- Citroen a publicat primele imagini cu viitorul SpaceTourer The Citroenist Concept. Prototipul autorulotei va fi expus in premiera in cadrul Recreational Vehicle Show din Le Bourget, Franța, eveniment care iși deschide porțile in 28 septembrie. La nivelul caroseriei, Citroen a ales o culoare alba peste…

- Numarul autovehiculelor diesel care circula pe drumurile din Europa a ajuns la 51 de milioane, in crestere cu 74% comparativ cu anul 2016, cand a izbucnit scandalul Volkswagen, reiese dintr-o analiza a organizatiei Transport si Environment (T&E) de la Bruxelles, citata de 2Celsius Romania.…

- Roverul ExoMars al Agentiei Spatiale Europene a fost trimis din Marea Britanie la Airbus, in Toulouse - Franta, unde vor avea loc teste cruciale inainte sa fie livrat companiei Thales Alenia Space.

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o întâlnire pentru a stabili o strategie comuna în vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. De asemenea, Bolsonaro a acceptat…

- 12 jurnaliști din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Germania, Elveția, Austria, Canada, Belgia și Franța se afla in aceste zile in Republica Moldova. Care este motivul vizitei

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a anunțat ca Teheranul se pregatește sa procedeze la o a treia etapa in renunțarea la angajamentele luate prin acordul nuclear din 2015. «Noi», a spus ministrul citat, «am avertizat ca daca acordul nu este aplicat in intregime de catre parțile semnatare,…