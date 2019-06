O slujba de pomenire a celor 75 de domnitori ai Moldovei care au domnit timp de 361 de ani de la inființarea statului moldav pana la domnitorii fanarioți, a fost oficiata, luni, in capela Cetații de Scaun a Sucevei, redeschisa in 2017 dupa ce peste 340 de ani nu a mai fost folosita. Pomenirea domnitorilor deschide ediția din acest an a Programului Ștefanian, un proiect al Consiliului Județean Suceava in memoria domnitorului Ștefan cel Mare și Sfant. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca dupa sute de ani sunt pomeniți cei 75 de voievozi ai Moldovei in capela…