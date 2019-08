Stiri pe aceeasi tema

- Procurori slovaci au declarat luni ca vor cerceta contactele dintre oameni politici si presupusul comanditar al asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, ucis in februarie 2018, informeaza AFP.

- Domnului Johannis, cu dragoste! Domnule președinte, dupa discursul dvs de ieri, mi-am dat seama ca am fost un bou când v-am criticat în atât de multe rânduri, plasându-va în zona nulitații absolute. Ieri am constatat ca sunteți cel mai mare om politic…

- Dan Barna, candidatul Alianței 2020 USR PLUS la Președinția Romaniei, considera ca președintele Klaus Iohannis „este un om bun, in regula”, dar reprezinta „vechea clasa politica”, ce a dus Romania in situația actuala.

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata…

- Reprezentanții Colegiului Medicilor din Romania au precizat in contextul declarațiilor ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, privind tema „calitații umane” in sistemul de sanatate, ca potrivit unui sondaj din 2018 „medicii se bucura de increderea a 58%, politica Guvernului in sanatate de 14%”,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat miercuri ca ancheta in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi trebuie sa fie una riguroasa, iar responsabilii vor trebui sa fie trași la raspundere in conformitate cu legislația internaționala, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Declarația…

- Presedintele rus Vladimir Putin a demis joi doi generali de politie implicati in arestarea jurnalistului de investigatii Ivan Golunov, acuzat de trafic de droguri si ulterior disculpat, dupa o puternica mobilizare civica, transmite AFP potrivit Agerpres. Generalul-maior Iuri Deviatkin, seful…