- În contextul avertizarilor meteo de cod galben de ninsori pentru ziua de astazi, 11 ianuarie, Ministerul Economiei și Infrastructurii atenționeaza pietonii și conducatorii auto sa fie prudenți în trafic, sa respecte cu strictețe regulile de circulație și indicatoarele rutiere. …

- Dispeceratul DRDP Constanta a emis un nou raport privind situatia drumurilor in judetul Constanta si judetele limitrofe valabil astazi, 9 ianuarie 2019, ora 17:00.STAREA CAROSABILULUIJudetul Constanta:drumuri nationale: uscat; Autostrazile A2 si A4 partial uscat;Judetul Calarasi : drumuri nationale:…

- DRDP Constanta a emis un nou raport privind situatia drumurilor valabil astazi, 5 ianuarie 2019, ora 12:00:STAREA CAROSABILULUIJudetul Constanta: drumuri nationale uscat; Autostrazile A2 si A4 uscat;Judetul Calarasi : drumuri nationale: uscat ; Autostrada A2: uscat; Fetesti:uscat;Judetul Braila : uscat;Judetul…

- Peste doua mii de tone de material antiderapant au fost imprastiate noaptea trecuta pe drumurile din tara. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, in lucrari au fost implicate 143 de autospeciale si peste 200 de muncitori de la Administrația de Stat a Drumurilor.

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara in condiții de iarna, insa fara blocaje cauzate de starea vremii sau a carosabilului. La nivelul DRDP Iași, pe timpul nopții s-a intervenit cu 212 autoutilaje și s-au raspandit 1.936,7 tone de material antiderapant. Carosabilul…

- Autoritatile pregatesc o serie de masuri pentru securizarea traficului rutier pe timp de iarna. O aplicatie speciala, conectata la un sistem GPS, le va permite soferilor din Moldova sa verifice minutios traseul pe care urmeaza sa circule în conditii extreme. În opinia autoritatilor,…

- In contextul avertizarilor meteo de cod galben de precipitatii puternice, predominant sub forma de zapada si lapovita pe intreg teritoriul tarii, Ministerul Economiei si Infrastructurii atentioneaza pietonii si conducatorii auto sa fie prudenti in trafic, sa respecte cu strictete regulile de circulatie…

- A inceput pregatirea drumurilor din țara pentru perioada de iarna 2018-2019. Potrivit reprezentantilor I.S "Administratia de Stat a Drumurilor", la executarea lucrarilor de deszapezire si distribuire a materialului antiderapant pe drumurile publice se preconizeaza