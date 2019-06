Stiri pe aceeasi tema

- Trei muncitori care lucrau la sapat canalizarea in localitatea Calafindești au fost prinși sub un mal de pamant care s-a surpat peste ei. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doi dintre muncitori au fost scoși de catre colegii lor insa un al treile a ramas prins sub pamant pana…

- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Siret au intervenit, in aceasta seara, pentru degajarea unui arbore care a cazut pe carosabil, pe strada Carpați, din orașul Siret, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In cadere, crengile copacului au avariat ușor un autoturism parcat…

- Codul roșu de vijelii instituit astazi dupa amiaza pentru o parte a județul Suceava a avut urmari grave pentru populație. Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, un barbat de 52 de ani din satul Dumbrava, comuna Granicești a fost lovit de fulger. ”Barbatul este conștient…

- O persoana a fost ranita, vineri seara, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de tren in municipiul Campulung Moldovenesc, la pasajul Valea Caselor, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La fata locului au ajuns pentru interventie pompierii militari cu modulul SMURD,…

- Cinci persoane, dintre care un copil, au ajuns la spital, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate doua motociclete si un autoturism, pe raza localitatii sucevene Varfu Dealului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, anunța AGERPRES.Potrivit sursei…

- Guvernul va lua masuri urgente pentru sprijinirea romanilor afectați de inundații. Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile. Pe baza acestei analize,…

- Euro s-a scumpit, în medie cu 40 de bani, iar dolarul cu 25, în ultima saptamâna. Astazi, de exemplu, la majoritatea bancilor, valuta europeana a costat mai mult de 20 de lei. Expertii economici nu-si pot explica deprecierea leului, în conditiile în care cursul oficial…

- Miercuri a fost convocata o ședința extraordinara a Consiliului Județean Timiș pentru a vota un singur proiect – regulamentul de utilizare, folosința gratuita și inchiriere a Aerodromului Cioca. Proiectul a cazut. La fel și un eventual acord de folosința gratuita dat de CJ Timiș Agenției…