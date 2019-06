Sistemul informatic e în COLAPS TOTAL! Doctorii validează noaptea actele „Numarul și complexitatea problemelor fundamentale cu care se confrunta sistemul medical sunt depașite ca nivel de suportabilitate de chinul zilnic prin care trec mii de medici de familie incercand sa iși faca datoria. Medicii de familie solicita imperativ rezolvarea problemelor informatice și adaptarea normelor de activitate la ritmul de funcționare a sistemului. Toate efectele negative ale acestei situații se rasfrang in primul rand asupra pacienților, prin prelungirea timpului de așteptare. Disfuncționalitațile sistemului creeaza probleme insurmontabile medicului de familie, atat la nivel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

