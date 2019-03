Stiri pe aceeasi tema

- Camioane cu barbati, femei si copii la bord au parasit miercuri ultimul ”buzunar” al rezistentei gruparii Statului Islamic (SI) in estul Siriei, o evacuare care apropie fortele arabo-kurde sustinute de Washington de asaltul final, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Slovacia va comemora…

- Intoarcerea lor ar fi posibila numai atunci cand va fi sigur ca acesti oameni vor fi trimisi imediat in fata instantei si cand vor fi tinuti in custodie", a declarat Maas in cadrul programului de televiziune "Anne Will" al canalului ARD. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, autoritatile au…

- O alianta arabo-kurda sustinuta de Washington în Siria a anuntat sâmbata ca a lansat "batalia finala" pentru a-i elimina pe jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic (SI) din ultima lor reduta din estul tarii aflate în razboi, transmite AFP, citata de Agerpres."Batalia…

- Alexandr Bekmirzaev, de nationalitate irlandeza, s-a mutat in urma cu cinci ani, impreuna cu familia, in teritoriul din Siria controlat de Statul Islamic (SI). AFP a transmis miercuri relatarea sa despre ultimele zile ale "califatului" proclamat de jihadisti, marcate de foamete si de bombardamente.…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Retragerea trupelor americane din Siria va fi ”lenta” a reconfirmat luni Donald Trump, reafirmandu-si succesul impotriva Statului Islamic (SI) in regiune, care-i justifica, in opinia sa, aceasta decizie militara, scrie news.ro.”Statul Islamic practic a disparut, noi ne trimitem lent trupele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…