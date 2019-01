Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi am avut trei intrevederi foarte bune cu domnul Taro Kono, ministrul afacerilor externe din Japonia, cu domnul Tudor Ulianovschi, ministrul afacerilor externe si integrarii europene din Republica Moldova, și cu doamna Chrystia Freeland, ministrul afacerilor externe din Canada, carora le-am…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, ca Viorica Dancila nu mai trebuie sa conduca Guvernul in urmatoarea perioada, pentru ca nu este credibila in fața partenerilor externi. Acesta a precizat ca din cauza premierului intreaga UE se intreaba daca Romania e capabila sa conduca Consiliul UE.„Dupa…

- Republica Moldova a organizat PRIMA reuniune in formatul GUAM plus Canada. In conformitate cu prevederile programului președinției Republicii Moldova in Organizatia pentru Democratie si Dezvoltare Economica, la Milano a fost organizata prima reuniune in formatul GUAM + Canada, cu

- Premierul Viorica Dancila apreciaza ca Presedintia rotativa a Consiliului UE, care va fi preluata de Romania de la 1 ianuarie, nu va fi influentata de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) asupra justitiei din tara noastra. "Consider ca presedintia rotativa nu va fi influentata de…

- Oficialul european s-a declarat increzator ca, desi vor fi multe lucruri de facut intr-o perioada scurta, din cauza europarlamentarelor, presedintia romana are capacitatea sa gestioneze toate aceste sarcini pentru care estimeaza ca ministrii romani sunt bine pregatiti.Presedintia romana…

- Viorica Dancila a comentat, miercuri seara, declaratiile de luni ale premierului finlandez, Juha Sipila, potrivit carora Finlanda ar fi gata sa preia presedintia Consiliului UE in locul Romaniei, daca este nevoie. Dancila a explicat ca aceasta propunere vine in urma afirmatiilor lui Klaus Iohannis,…

- Reusita presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi reusita celor 27 de state membre, iar tara noastra va actiona ca un mediator impartial, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie de parlamentari si europarlamentari germani, informeaza…

- Reusita presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi reusita celor 27 de state membre, iar tara noastra va actiona ca un mediator impartial, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie de parlamentari si europarlamentari germani, informeaza…