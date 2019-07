Boala sezonului a făcut aproape 200 de victime în judeţul Timiş

Aproape 200 de timișeni au ajuns pe mâinile medicilor, după ce au prezentat cel puțin trei scaune moi în decurs de 24 de ore. The post Boala sezonului a făcut aproape 200 de victime în judeţul Timiş appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]