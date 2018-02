Sindicatele reacţionează la declaraţiile ministrului Muncii cu privire la salarii: "Categoric minte!" "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea 284 in vigoare. (...) Legat de faptul ca nu scad salariile sunt domenii intregi, ca de exemplu asistenta sociala, - discutam de termeni diferiti. Salariul de baza din cadrul legii de salarizare intr-adevar trebuie sa faca o ierarhie in care salariul de baza al presedintelui este cel mai mare, iar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- ”Doar Guvernul ne poate propune asa ceva, daca va fi cazul, nu stiu. Am inteles ca va fi o conferinta de presa a doamnei ministru Olguta Vasilescu si cred ca ne va lamuri”, a afirmat Dragnea. Ministerul Muncii face precizari, vineri, cu privire la efectele legii privind salarizarea bugetarilor,…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Potrivit Guvernului, Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018,…

- Analistul spune ca in ciuda abuzurilor semnalate de presa, președintele Klaus Iohannis s-a aratat mulțumit de fiecare data de structurile de forța. "Nu l-am auzit niciodata pe președinte sa condamne valul de acuze pe care l-a semnalat presa. Daca fiecare dintre puterile statului este cenzurata…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Partidul Liberal va accede în urmatorul Parlament. Declarația a fost facuta de liderul PL, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la postul de televiziune 10tv. Liderul liberalilor spune ca PL va obține voturi și pe listele de partid, dar și în circumscripțiile…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, intrate in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, prevad transferul contributiilor de la angajator la angajat, Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA. Modificarile Codului Penal prevad printre altele…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Legea de aprobare a Ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. In aceste conditii, exista sanse ca actul normativ, cu modificarile majore adoptate in Parlament, sa fie publicat in Monitorul Oficial pana la finalul acestui an si sa intre in vigoare…

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 23/2017 a fost promulgata astazi, 27 decembrie a.c., de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța Administrația Prezidențiala. Adoptata de Parlament cu mai multe modificari fața de forma inițiala data de Guvern, ordonanța TVA Split, in forma…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- De asemenea, prin OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, indemnizația minima de creștere a copilului se va majora de la 1 ianuarie 2018 la 1.250 de lei fața de 1.233 de lei, cat este in prezent. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația de creștere a copilului nu…

- „In primul rand, suspendam protestul din respect pentru regele Mihai, pentru ca maine ajunge cortegiul funerar si in urma negocierilor purtate azi cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care si-a luat angajamentul ferm ca pe data de 20 se va emite ordonanta prin care se scoate sintagma „in mod…

- Guvernul a aprobat in sedinta miercuri un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din…

- Declarația vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a atacat in repetate randuri Banca Naționala, acuzand-o ca e de vina pentru deprecierea leului si cerand o discutie fata in fata cu șefii BNR, pentru a lamuri ce rol are aceasta institutie. Vasilescu a trimis un mesaj Guvernului, sambata, din…

- Deși in Romania exista un mare deficit de forța de munca in domeniul construcțiilor și al agriculturii, 240.000 de familii sunt asistate social in țara noastra și primesc de la stat venitul minim garantat. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, atrage atentia ca ajutorul social acordat unei familii va…

- S-ar parea ca desi au trecut aproape trei decenii de cand mii de tineri au murit sub gloantele Revolutiei romane, avem la butoanele puterii persoane care nu au inteles nici astazi ce inseamna economie de piata, o societate libera si o democratie functionala. Totuși, “indraznesc sa cred”… ca…

- Doamna/domnule Președinte de ședința, Stimati colegi, Guvernul Tudose a devenit unul profund anti-roman și anti-constituțional, pentru ca adopta in ultima vreme tot felul de ordonanțe de urgența, unele mai controversate decat altele, dar și foarte contestate de toata lumea. Susțin acest lucru aici,…

- Noi proteste de amploare au avut loc duminica seara in Bucuresti si in marile orase. 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au chemat romanii sa ceara in strada retragerea legilor justitiei, respingerea in Parlament…

- La ora inceperii protestului, 19, in Piața Libertații din Timișoara se aflau aproape 200 de timișoreni, in ciuda ploii torențiale. Organizatorii au decis sa mute locul desfașurarii protestului din Piața Victoriei pentru ca pe platoul din fața Operei se pregatește Targul de Craciun. Unul…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis, ulterior fiind publicata in Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, "se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca zi de sarbatoare nationala”.…

- Un mecanism ce are drept scop urmarirea implementarii ordonantei de modificare a Codului fiscal, dar si schimbarile din domeniul dialogului social, a fost infiintat printr-un protocol de colaborare semnat de Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia si Guvernul Romaniei.…

- „Voi depune in instanta o solicitare de dizolvare a Partidului Social Democrat, in nume personal, conform articolului 44 din Legea partidelor politice. Sunt incurajat de foarte multi colegi si cetateni ai judetului, dar si de catre cetateni din alte judete (...)”, a declarat secretarul general adjunct…

- * “Nu exista nicio justificare logica ca multinationalele sa plateasca doar 2 miliarde de lei impozit pe profit” * “In cei 10 ani de la integrare, Romania s-a imprumutat de trei ori mai mult decat in primii 16 ani de la Revolutie” * “Am propus asimilarea evaziunii fiscale si a spalarii…

- Dupa ce Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern, aceasa masura a creat dispute in randul populatiei, fiind tot mai multi romani ingrijorati de aceste noi masuri. Actul normativ prevede transferul contributiilor de la angajator la angajat si scaderea…

- "Miercuri, 15.11.2017, ora 13:00, confederațiile sindicale din Romania vor sesiza Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat", precizeaza reprezentanții BNS. Ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Guvernul va reduce, la 1 ianuarie 2018, numarul de contributii sociale obligatorii pe care trebuie sa le plateasca angajatorii pentru propriii salariati, conform unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza Romania TV.De anul viitor, vor exista doar trei contributii sociale obligatorii,…

- Ordonanta de Urgenta privind Codul Fiscal provoaca mari nemultumiri printre primarii din România. Mihai Chirica, primarul Iasiului, este de parere ca actuala ordonanta este "o palma data primariilor" si ca afecteaza grav dezvoltarea oraselor. Totodata, spune…

- "Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile nete nu au cum sa scada. Daca vor scadea inseamna ca este fix doar vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului, care i se cuvin lui, dar angajatorul, anul viitor, va avea aceeasi cheltuiala salariala pe care o are si…

- Impactul transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat va fi devastator pentru politisti, jandarmi, pompieri, dar si pentru angajatii MApN, SRI, STS, SPP, avertizeaza Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania. "Din analiza…

- Transgaz a confirmat ca Romania nu dispune de stocuri suficiente de gaze pentru iarna. Astfel, vom fi nevoiți sa importam de la ruși. Declarația a fost facuta de șeful Transgaz, prezent in Comisia de ancheta a activitații ANRE. Directorul general al Transgaz a confirmat, joi, la Comisia de ancheta a…

- Transgaz a confirmat ca Romania nu dispune de stocuri suficiente de gaze pentru iarna. Astfel, vom fi nevoiți sa importam de la ruși. Declarația a fost facuta de șeful Transgaz, prezent in Comisia de ancheta a activitații ANRE.Directorul general al Transgaz a confirmat, joi, la Comisia de…