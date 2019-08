Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT nu a expertizat mașina barbatului care l-a plimbat pe Gheorghe Dinca prin oraș sa iși ia propria mașina lasata in parcarea unui hotel dupa rapirea Alexandrei.Citește și: Jos PALARIA! Polițiștii din București au SALVAT o fata in situația Alexandrei in doar cateva ore Barbatul…

- Liderii Federatiei Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania (FSDPR) s-au intalnit, miercuri, cu noul ministru al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, dupa ce acesta a invitat sindicatele politistilor la o intrevedere, informeaza FSDPR intr-un comunicat remis joi. Presedintele FSDPR,…

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania, SNPR Decus, Bogdan Banica, atrage atenția ca are semnale ca polițiștii detașați pe litoral, in perioada estivala, sunt cazați in spații in care „șefuții nu și-ar lasa nici macar animalul de companie pentru monta”, conform Mediafax.Bogdan…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) condamna ferm lipsa de implicare si nepasarea manifestata de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la probleme grave din sistemul de ordine publica. Cazierul individului cautat in judetul Timis impunea ca politistii…

- SCANDAL… Au fost multe discutii, ieri, pe holurile Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dupa ce in mediul on-line a aparut o scrisoare semnata de vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica. Sindicalistul de la Bucuresti i-a transmis ministrului…

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, a postat mai multe mesaje adresate lui Carmen Dan, in care scrie ca a calcat demnitatea polițiștilor in picioare, i-a umilit și i-a trimis in patrulare in coșciuge cu roți, conform Mediafax.Citește…

- Asociatia Comunelor din Romania a trimis recent Ministerului de Interne o propunere de schimbare a prevederilor legale, cerand ca primarii sa poata evalua activitatea politistilor si sa le dea calificative. Sindicatul politistilor se opune insa cu vehementa, argumentand ca se vrea politizarea politiei.…

- Asociatia Comunelor din Romania a trimis recent Ministerului de Interne o propunere de schimbare a prevederilor legale, cerand ca primarii sa poata evalua activitatea politistilor si sa le dea calificative. Sindicatul politistilor se opune insa ci vehementa, argumentand ca se vrea politizarea politiei.