Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de angajati din industria de Aparare au participat, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, in timpul caruia reprezentantii lor au obtinut, in urma discutiilor cu conducerea Guvernului, realizarea unei comisii comune Guvern-sindicate care sa redacteze, in urmatoarele 10…

- In jur de 100 de sindicaliști din industria de aparare protesteaza in Piața Victoriei, in fața Guvernului, solicitand ca industria sa fie desemnata de interes național, noi comenzi, precum și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale companiilor.Liderii sindicali au intrat in Guvern,…

- Doua sute de sindicalisti din industria de aparare picheteaza Guvernul Palatul Victoria. Foto: Arhiva Doua sute de sindicalisti din industria de aparare picheteaza de la aceasta ora Guvernul României, motivul actiunii fiind nerespectarea de catre executiv a angajamentelor asumate.…

- Sindicalistii din industria de aparare sunt asteptati sa protesteze miercuri in Piata Victoriei, cerand Guvernului sa respecte intelegerea incheiata in luna iulie de Executiv, asociatiile patronale si federatiile sindicatelor din domeniu, dar si rezolvarea unor probleme legate de salarizare.

- "De o saptamana exista zvonuri ca nu ne vom primi salariile la timp. Astazi trebuia sa fie zi de plata si nu am primit banii. Nu ne-a fost oferita nicio explicatie la modul oficial, insa aceasta situatie este cauzata de faptul ca nu mai exista un ministru, nici macar interimar, si nu are cine sa…

- „In ultimele zile, am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat și pentru a preintampina in viitor situații similare. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a avut deja in aceasta dimineața discuții cu structurile…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) discuta astazi, de la ora 13.00, rapoartele institutiilor in urma tragediei de la Caracal. In ultimele zile, seful Politiei Romane a fost demis, iar seful STS a demisionat. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la Cotroceni, ca toti cei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a inaintat luni Guvernului si presedintelui Klaus Iohannis un raport referitor la actiunile desfasurate in cazul de la Caracal anterior datei de 26 iulie, urmand ca, dupa analizarea acestuia in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, sa fie facut public. …