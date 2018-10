Simularea realității. Cutremurul de 7,5 grade pe Richter îngroapă Bucureștiul Operatiunile de salvare a persoanelor prinse sub daramaturi sau ranite, in cadrul exercitiului de simulare a unui cutremur cu magnitudinea de 7,5, continua in mai multe zone din Bucuresti. De asemenea, se construiesc doua tabere pentru sinistrati pe stadioanele din Afumati si Voluntari, avand in vedere ca se estimeaza ca 30.000 de persoane au ramas fara adapost. Peste 160 de medici si asistenti medicali militari din Israel au ajuns in Romania si vor instala cel mai avansat spital mobil. Simularea naționala de raspuns la cutremur cu magnitudine de 7,5 pe Richter a aratat ca zona centrala a Capitalei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

