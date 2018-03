Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant vrea sa boicoteze simularile pentru testarea nationala de saptamana viitoare. Scoli din 28 de judete au anuntat ca vor participa la aceasta forma de protest.

- Cadrele didactice din peste 1100 de școli vor boicota Simularea examenului de Evaluare Naționala care va incepe luni, 5 martie 2018. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018. Conform calendarului, luni, 5 martie, are loc proba…

- Conform Ordinului de ministru nr. 3019/2018, simularea examenului de Evaluare Nationala 2018 incepe luni, 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VlII-a la Limba si Literatura Romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul…

- A doua sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice in vederea aprobarii avizarii de catre Ministerul Educatiei Nationale MEN Centrul National de Evaluare si Examinare CNEE se desfasoara in perioada 19 28 februarie 2018, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit reglementarilor…

- Subiectele pentru toate materiile de examen definitivat pot fi vazute pe subiecte.edu.ro. Lucrarile scrise au fost evaluate in 6 centre organizate la nivel national. Rezultate sunt afisate la centrele de examen si pe definitivat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse in centrele de examen, conform calendarului…

- In data de 30 ianuarie 2018, Ministerul Educatiei Nationale a transferat sumele pentru plata salariilor catre Inspectoratele Scolare Judetene si catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu drept de utilizare din data de 1 februarie 2018, se arata intr un comunicat al MEN. "In conformitate…

- Conform Ministerului Educatiei, inscrierea se deruleaza exclusiv online, in perioada 12 - 19 februarie 2018, prin completarea unui formularu publicat pe site-ul CNEE, iar procesul vizeaza atat selectia profesorilor cu statut de evaluatori cooptati, cat si a specialistilor externi (absolventi de studii…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza procedura de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, pana in 2 februarie…

- Daca pana recent, elevii foloseau in procesul de invatamant materiale auxiliare pe care le impuneau profesorii, de acum dascalii le vor folosi doar pe cele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei, care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Profesorii selecteaza manualele și apoi le prezinta parinților ce variante exista. Ultimul cuvant in alegerea acestor materiale il au parinții. Regulamentul Ministerului Educației inseamna un ping-pong al deciziilor cu privire la auxiliare intre parinți și profesori. Pentru inceput, cadrele didactice…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului, dar si parlamentarilor Romaniei, masuri de protectie pentru cadrele didactice, in cazul in care sunt agresati fizic sau verbal. FSLI a depus la Parlament inca din 2015 un proiect de act normativ, preluat de un grup de parlamentari.…

