- Simulare BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Primul examen este cel la Limba și literatura romana, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la simulare…

- Simulare MATEMATICA 2018 - Evaluare Nationala. Simulare Evaluare Nationala 2018. Simulare clasa a 8-a 2018. Elevii de clasa a VIII-a au sustinut marti simularea la MATEMATICA din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Examenul a început la ora 09:00.

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati prezinta situatia elevilor galateni dupa evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018. "La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana din prima…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și literatura romana. Liceenii din clasele terminale vor sustinea simularea BAC-ului in 19 martie. Ministerul Educației organizeaza pentru al cincilea an consecutiv, la nivel național, simularea examenelor…

- Vezi aici calendarul complet al simularilor pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2018 >> Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul oficial capitolele din materia pe care elevii trebuie sa o pregateasca. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi testati din capitolul Functii si nu vor avea nici probleme…

- Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in perioada 7-24 mai, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei. Primii care intra in “febra” testarilor vor fi copiii din clasa a II-a. Vezi și INSCRIERI in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019. CALENDAR…

- BACALAUREAT 2018 . Proba orala la limba romana are loc azi si maine. Pentru prima oara, examenul de Bacalaureat incepe in mijlocul anului scolar. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Ministerul Educatiei a publicat din timp modele de subiecte pentru probele orale de la Bacalaureat 2018 ,…

- Bacalaureat 2018 . Model de subiect pentru proba orala de limba romana. Modele de subiecte pentru probele orale din februarie sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de informatica Filonela Rodica Balașa, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, le spune candidaților la Bacalaureat ce trebuie sa știe pentru rezolvarea cerințelor de la proba de evaluare a competențelor…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de Limba romana Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu”, vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 13:00. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni,…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe probele pe 5 martie, cu simularea la Limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la Matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Ministerul Educatiei a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modelele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a,care vor da Bac-ul in acest an. Modelele orientative de subiecte au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea…

- Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, articolul 78 aliniatul 7 „Evaluarile A,B,C și D, prevazute la articolul 77, aliniatul 4, se organizeaza și se desfașoara la nivelul unitații de invațamant, in timpul anului școlar, pe parcursul semestrului al II-lea, in fața unei comisii prezidate de directorul…

- Pentru tinerii din clasa a XII-a, astazi e ziua în care încep emoțiile examenelor. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune încep astazi și dureaza pâna pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de ministerul Educației. Prima sesiune…

- COMPER ROMANA 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul…

- De acum, utilizatorii de telefoane cu sistem Android vor putea folosi aplicatia Google Text-to-speech si pentru sinteza vocala in limba romana. Google a acualizat aplicatia Text-to-speech, disponibila gratuit in magazinul Google Play, cu suport pentru limbile Estona, Romana si Slovaca, acestea completand…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

