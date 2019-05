Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a revenit in țara dupa eliminarea prematura de la Roma. Romanca se recupereaza și promite un Roland Garros de excepție. Turneul de la Roland Garros se va disputa in perioada 26 mai - 9 iunie. Simona Halep este campioana en-titre de la Paris. Simona Halep a acuzat probleme medicale in finalul partidei pierdute la Roma in fața cehoaicei Marketa Vondrousova (19 ani, 44 WTA), scor 6-2, 5-7, 3-6. ...