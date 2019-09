"Federatia Sindicatelor din Silviculura Silva isi exprima ingrijorarea si revolta cu privire la intensificarea actiunilor de agresiune fizica de o violenta fara precedent indreptate in ultima perioada impotriva personalului silvic care isi face datoria aparand padurea de hotii de lemn. In ultimul an, la nivelul personalului silvic s-au inregistrat cinci cazuri de omor. In afara de aceste cazuri, in ultimii ani s-au mai inregistrat alte 650 de cazuri de agresiuni fizice violente asupra personalului silvic. Li s-au distrus bunuri personale, masini arse sau ocoale silvice afectate. In opinia noastra,…