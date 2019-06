Stiri pe aceeasi tema

- Un turist polonez accidentat la un picior in Munții Fagarașului a fost preluat, miercuri, cu elicopterul SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgența din Sibiu, potrivit mediafax.Un turist polonez a avut nevoie de ajutorul medicilor de la SMURD dupa ce, miercuri, s-a accidentat in…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, ajuns la intersectia cu DN 2E, datorita nepastrarii unei distante suficiente in mers fata de autovehiculul din fata sa și a neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, un barbat de 26 de ani din municipiul Suceava,…

- Copilul de 14 ani disparut luni dupa-amiaza in apele Dunarii, in localitatea Resova, a fost gasit de salvatorii care au intervenit la fata locului, el fiind preluat de un elicopter SMURD, in hipotermie, fara semne vitale, pentru a fi continuate manevrele de resuscitare la Spitalul Judetean din Constanta,…

- Un copil de sase ani a fost preluat, sambata dupa-amiaza, de un elicopter SMURD si transportat la un spital din Bucuresti dupa ce a fost lovit de o masina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe un drum…

- Un turist, care se afla sambata dimineata la Cabana Suru din Muntii Fagarasului, va fi evacuat cu un elicopter SMURD, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute. Tanarul de 22 de ani, aflat la Cabana Suru, a suferit un episod de pierdere de cunostinta, a precizat Salvamont Sibiu.…

- Un turist de 22 de ani a suferit un episod de pierdere de cunostinta, in aceasta dimineața, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute, la Cabana Suru din Muntii Fagarasului. Barbatul va fi preluat de un elicopter SMURD, potrivit Salvamont Sibiu. Spre cabana se deplaseaza si o echipa terestra…

- Un turist, care se afla sambata dimineata la Cabana Suru din Muntii Fagarasului, va fi evacuat cu un elicopter SMURD, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute, scrie Agerpres. Tanarul de 22 de ani, aflat la Cabana Suru, a suferit un episod de pierdere de cunostinta, a precizat Salvamont…

- Opt persoane, intre care doi copii, au fost implicate, luni, intr-un accident rutier in Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, dupa impactul dintre trei mașini potrivit mediafax. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, accidentul rutier s-a produs in Tiha Bargaului, intre trei mașini. „Din…