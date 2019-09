Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi.

- O femeie din comuna Boteni, județul Argeș, a murit sambata dupa ce a fost prinsa sub remorca unui motocultor care s-a rasturnat, transmite ziarulargesul.ro. Soțul conducea motocultorul intr-o panta abrupta, iar utilajul s-a rasturnat, remorca pravalindu-se peste soția sa. Fiica aflata mai la distanta…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:05, in localitatea Cristeștii Ciceului, la 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar o persoana este inconștienta, in stop cardio-respirator. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost ranite, in urma unui accident produs joi dupa amiaza, pe DJ 601 A, intre localitațile Dragomirești Deal și Bacu, județul Gorj.

- Un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza, pe DJ 601 A, in județul Giurgiu. O femeie de 40 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu. Politistii ajunsi la fata locului efectueaza cercetari privind cauzele producerii accidentului. „Am fost…

- Un barbat de 34 de ani și-a pierdut viața, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul pe care il conducea, fara a poseda permis, s-a rasturnat in afara partii carosabile si s-a izbit de un copac, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Accidentul s-a petrecut la ieșirea…

- Accident rutier grav la Remeti (Sighet). Doua autoturisme au fost implicate, iar unul dintre acestea s-a rasturnat. Potrivit primelor date, sunt 3 victime dintre care una a fost proiectata in afara autovehiculului. Femeia a decedat. La fata locului actioneaza un echipaj EPA si 2 SAJ (1 cu…