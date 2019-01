Si in Alba, violenta domestica face victime! Ordine de protectie provizorii emise de politistii din Alba In ultima saptamana, politistii din Alba au emis 3 ordine de protectie provizorii pentru victime ale violentei domestice. Trei barbati din Aiud, Sebes si din comuna Ighiu, care si-au agresat membrii familiei, au fost indepartati, temporar, din locuinte si nu au voie sa se apropie de victimele lor. De la intrarea in vigoare a Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violența domestica de catre polițiști, in judetul Alba au fost… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol si foto: informatiadealba.ro

