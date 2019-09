Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a facut o criza de nervi in strada și l-a injunghiat pe iubitul ei pentru ca acesta a facut-o grasa și nu a lasat-o sa manance inghețata. Se pare ca aceasta i-ar fi zis ca nu este cazul sa i...

- Atac in Ucraina. Un oficial din Akimovka, regiunea Zaporojie, a fost impuscat mortal, de catre un necunoscut. Despre asta a anuntat UNIAN, in data de 18 septembrie.Crima a avut loc in aceasta dimineata, in centrul localitatii Akimovka.

- Un incident deosebit de violent a avut loc ieri dupa amiaza in orașul Tulcea. O femeie in varsta 53 de ani a ieșit din casa și a fost urmarita de concubinul ei, un barbat in varsta de 54 de ani. Acesta a acostat-o pe femeie la intersecția strazilor Rahova și Mahmudia, a notat tulceanoastra.ro. Barbatul…

- O tanara in varsta de 20 de ani a fost arestata de poliția mexicana dupa ce și-a injunghiat mortal bebelușul nou-nascut. Tragedia a avut loc in urma cu cateva zile in localitatea Caoba. Melany Paulina N. l-a injunghiat pe bebelușul pe care abia il nascuse. Acesta l-a injunghiat de mai multe ori in torace…

- Un barbat a fost gasit inconstient, marti dimineata, in fata portii unei case din Magurele, judetul Ilfov. Femeia care l-a gasit a iesit afara dupa ce a auzit doua focuri de arma. Chemate la fata locului, echipajele de interventie nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul barbatului, iar…

- Crima odioasa petrecuta la Vaslui! O femeie, in varsta de 54 de ani, și-a injunghiat partenerul de viața și apoi, culmea, a plecat la niște vecini și l-a lasat pe acesta sa se zbata in agonie.