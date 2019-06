Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Shinzo Abe se va întâlni saptamâna aceasta cu liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei și cu președintele Hassan Rouhani, într-o vizita de stat care vizeaza relaxarea tensiunilor regionale, experții numind-o o mișcare unica și îndrazneața pentru un lider…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe intentioneaza sa viziteze Iranul saptamana viitoare, au indicat joi oficiali, in timp ce Tokyo spera sa joace un rol de mediator intre Washington si Teheran, transmite AFP. Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Un summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si premierul nipon, Shinzo Abe, va avea loc pe 29 iunie, cu prilejul vizitei lui Putin in Japonia pentru intalnirea liderilor G20, a anuntat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Statele…

- "Nu urmarim o schimbare de regim (la Teheran), vreau ca aceasta sa fie clar", a spus presedintele american, in timp ce Statele Unite desfasoara forte militare in Orientul Mijlociu."Ceea ce dorim este absenta armelor nucleare. Chiar nu vreau sa ranesc Iranul", a adaugat el, la incheierea…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, conform Mediafax.

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…